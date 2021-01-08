Суд рассмотрел уголовное дело об убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Житель Меленковского районного признан виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно.Ему зачтено время содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ, и он освобожден от назначенного наказания в связи с его фактическим отбытием.Установлено, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения избил свою бывшую жену. На крики женщины о помощи прибежал сын. При этом отец угрожал экс-супруге разделочным ножом.26-летний молодой человек, пресекая противоправные действия отца, стал оттаскивать его от матери. В результате между ними завязалась борьба, в ходе которой они наносили друг другу удары. После чего отец снова стал угрожать бывшей супруге. Тогда сын, чтобы защитить себя и мать, взял ранее выбитый из рук мужчины нож, которым нанес последнему не менее пяти ударов в область спины и левой руки.Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в течение не более получаса после причинения ему проникающего колото-резаного ранения задней поверхности грудной клетки с повреждением легкого и сердца.Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.