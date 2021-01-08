Во Владимире он посещал драмкружок гарнизонного Дома офицеров, мечтал об учёбе в столице.

В Москве на 78 году жизни скончался Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский. Сообщается на МХТ имени А. П. Чехова.Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Участвовал в самодеятельности, посещал драмкружок Владимирского гарнизонного Дома офицеров.После неудачной попытки поступления в Школу-студию МХАТ работал во Владимирском драмтеатре. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра "Современник". В 2001-м пришел в МХТ имени Чехова.Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина" и многих других.Прощание с актером пройдет 11 января. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.