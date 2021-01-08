Серию документальных фильмов создают познавательный телеканал «Моя планета» и мультимедийный сервис Okko при поддержке нацпроекта «Культура».

Уникальные экспонаты региональных музеев России соберут в цикл "культурных детективов". Реализация начнется уже в этом месяце.Серию документальных фильмов создают познавательный телеканал «Моя планета» и мультимедийный сервис Okko при поддержке нацпроекта «Культура». Съемки проходят в Гороховце, Туле, Ивангороде, Ярославле и Московской области. Каждый выпуск будет посвящен необычному экспонату, связанным с ним историями, легендами и тайнами. И все это с погружением в самобытную культуру регионов, где находятся музеи.В навигации помогут мультимедиа-гиды на платформе «Артефакт» с технологией дополненной реальности. Команда телеканала использовала съемочные приемы европейского документального кино. На голову ведущего «Моей планеты» Андрея Понкратова будет надет специальный шлем. Это позволит аудитории видеть реальность от первого лица. Кроме ведущего, о реликвиях поведают сотрудники музеев.