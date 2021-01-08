Ему было 77 лет.

В Москве на 78 году жизни скончался Народный артист России, актёр и учитель Валерий Хлевинский. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова на официальном сайте театра.Он родился 14 ноября 1943 года. Свой творческий путь Валерий Михайлович начал с посещения драмкружка Владимирского гарнизонного Дома офицеров. После неудачной попытки поступления в МХАТ работал во Владимирском драмтеатре. В 1969 году он всё-таки окончил МХАТовскую Школу-студию, после чего его берут в труппу «Современника». В 2001 году артист переходит в МХТ, где участвовал в спектаклях «Белая гвардия», «Кошки-мышки», «Нули», «Последняя жертва».Валерий Хлевинский знаком зрителю по ролям в известных фильмах: «Вся королевская рать», «Большая перемена», «Берега», «Вечный зов», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Ответный удар», «Валентин и Валентина».Прощание с мастером состоится 11 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.