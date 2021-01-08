Все участники были награждены медалями, значками и кружками с логотипом мероприятия.

7 января на ледовой площадке города Петушки в рамках Декады спорта и здоровья состоялся большой спортивный праздник. Сообщается на официальном сайте администрации района.В 12 часов стартовал товарищеский матч по хоккею с мячом между командами "Снежинка" и "Дед Мороз".Исход встречи решили буллиты - 4:1 в пользу "Снежинки".Обе команды были награждены памятными кубками, а игроки - медалями.После хоккейного матча состоялся забег Дедов Морозов и Снегурочек. Он проходил в формате веселых стартов на коньках. Все участники были награждены медалями, значками и кружками с логотипом мероприятия.