Вопреки прогнозам специалистов новогодние праздники не только не ускорили распространение коронавируса, но даже смягчили эпидемиологическую обстановку в стране. Число ежедневно выявляемых новых заболевших продолжает снижаться.

Вопреки прогнозам специалистов новогодние праздники не только не ускорили распространение коронавируса, но даже смягчили эпидемиологическую обстановку в стране. Число ежедневно выявляемых новых заболевших продолжает снижаться.До наступления Нового года специалисты каждый день фиксировали порядка 27-28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в России. В течение праздничных дней этот показатель планомерно снижался.За минувший четверг в России зафиксировали 23,652 инфицированных ковидом, 454 пациента скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составило3 355 794 человек. По данным российского оперативного штаба по коронавирусу, у 11,4% пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме.Самая напряженная ситуация с коронавирусом в России сегодня наблюдается в Москве, где за сутки заразились 5027 человек и скончался 71 пациент. На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург с 3017 заболевших и 55 умерших. Тройку лидеров замыкает Московская область, где инфекцию подхватили 1226 человек. За сутки в Подмосковье от ковида скончался 21 человек.Помимо них тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. В список также попали Иркутская, Ульяновская, Мурманская, Вологодская, Саратовская области и Хабаровский край.