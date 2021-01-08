За 2020 год ведомством наложено более 20 млн рублей штрафов. Взыскано - более 10 млн рублей.

Итоги работы за 2020 год озвучили в Россельхознадзоре по Владимирской области.В минувшем году ведомство провело около 1000 контрольных мероприятий, по итогам которых составлено более 1400 протоколов. Специалистами выдано 380 предписаний об устранении выявленных правонарушений.Наложено более 20 млн рублей штрафов. Взыскано - более 10 млн рублей.Обнаружено и уничтожено 452,75 килограмма плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в страну. По результатам мониторинга небезопасного или некачественного продовольствия отозвано 48 деклараций о соответствии.В суд направлено 353 дела об административных правонарушениях. Приставам передано более 140 постановлений для принудительного взыскания наложенных санкций.Рассмотрено более 650 обращений жителей региона и общественных организаций.