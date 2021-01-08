За 2020 год ведомством наложено более 20 млн рублей штрафов. Взыскано - более 10 млн рублей.
Итоги работы за 2020 год озвучили в Россельхознадзоре по Владимирской области.
В минувшем году ведомство провело около 1000 контрольных мероприятий, по итогам которых составлено более 1400 протоколов. Специалистами выдано 380 предписаний об устранении выявленных правонарушений.
Наложено более 20 млн рублей штрафов. Взыскано - более 10 млн рублей.
Обнаружено и уничтожено 452,75 килограмма плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в страну. По результатам мониторинга небезопасного или некачественного продовольствия отозвано 48 деклараций о соответствии.
В суд направлено 353 дела об административных правонарушениях. Приставам передано более 140 постановлений для принудительного взыскания наложенных санкций.
Рассмотрено более 650 обращений жителей региона и общественных организаций.