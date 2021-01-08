Где это можно сделать?

Всех жителей и гостей города Владимира приглашают провести время на свежем воздухе - покататься на коньках, лыжах или ватрушках. Где это можно сделать?КОНЬКИ:Каток на стадионе «Лыбедь» в новогодние праздники (до 10 января включительно) работает ежедневно с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00. Входной билет будет стоить 200 рублей, прокат коньков — 60 рублей, гардероб — 60 рублей.Каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Входной билет на каток - 50 рублей для детей до 12 лет и 100 рублей для взрослых. Стоимость проката коньков - 100 рублей, аренды ячейки в гардеробе — 50 рублей.Каток в парке им. Пушкина в новогодние праздники (до 10 января включительно) работает с 10:00 до 22:00 (технический перерыв с 16:00 до 17:00). Вход бесплатный! Прокат коньков стоит 100 рублей, стоимость залога за коньки — 1500 рублей. Аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.ЛЫЖИ:Парк "Дружба": взрослые - 150 руб./часДетские - 100 руб./часЗалог 2000 руб.ВАТРУШКИ:Парк "Дружба": 150 руб./час (залог 2500 руб.)