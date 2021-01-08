Этой благотворительной акции всего два года, но она уже полюбилась юным владимирцам и их родителям.

Новый год - в каждый дом. Этой благотворительной акции всего два года, но она уже полюбилась юным владимирцам и их родителям. Кто дарит детям сказку?Максим и Алёна, а в новогодние праздники - Дедушка Мороз и Снегурочка, стали волшебниками для детей. Подарки собирались Палатой защиты прав пациентов под руководством Галины Шипаревой. Весь декабрь проходили благотворительные концерты и сборы. И вот - время для чудес пришло.Ярославу шесть, каждый год ждёт Деда Мороза с нетерпением, рассказывает его мама. Для Дедушки Мороза и Снегурочки звучит новогоднее стихотворение о самом главном для детей в эти дни - подарках.Анна Карпова, мама Ярослава: “В прошлом году к нам дедушка Мороз приходил и вот в этом. Мы очень рады. Очень приятно, что есть такая сказка для детей”.Дедушка Мороз и Снегурочка пришли поздравить Влада, Луку и Александру. Это особое время для всех - с пустыми руками не ушли и сами сказочные герои.Александра Брылёва: “Новый год - это мой любимый праздник. По-моему, это самое волшебное время в году. Я всегда с нетерпением жду этого, хоть я уже и не маленькая”.Акция "Новый год в каждый дом" второй год делает мечты детей реальностью. Для них встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой - уже маленькое чудо.Владислав Савельев: “- Ждал Дедушку Мороза со Снегурочкой? - Очень сильно, очень сильно. Я их очень люблю, и верю в них, и буду верить”.Максим Быстров не в первый раз становится главным волшебником. Для такой важной роли нужен опыт, поэтому подготовка - обязательна.Максим Быстров, председатель Молодёжной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области: “Репетирую, приходится. Так как мы актёры всё-таки непрофессиональные, а это всё на любительском уровне, конечно, репетируем”.Человеку нужен человек, уверена Алёна Чубукова из организации "Волонтёры культуры". Сделать детей счастливыми несложно - каждый для ребёнка может стать Дедом Морозом или Снегурочкой, нужно только захотеть.Мария Городская, Семён Карпов"Вести-Владимир"