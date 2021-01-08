Всего за 8 дней новогодних праздников во Владимирской области произошло 52 пожара. В них погибло 4 человека. В МЧС области делятся неутешительной статистикой. К слову, в прошлом году за тот же

Всего за 8 дней новогодних праздников во Владимирской области произошло 52 пожара. В них погибло 4 человека. В МЧС области делятся неутешительной статистикой. К слову, в прошлом году за тот же период пожаров было такое же количество, а вот погиб в них 1 человек. Основными причинами пожаров в этом году стали: неосторожное обращение с огнём, в