Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 164 заражённых за сутки. Шестеро умерли от ковида. За все время в нашем регионе выявлено 19 928 больных. В лидерах антирейтинга по новым

Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 164 заражённых за сутки. Шестеро умерли от ковида. За все время в нашем регионе выявлено 19 928 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (+42 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 4 152 случаев Гусь-Хрустальный — 2 571 Муром — 2 196 Ковров — 1 497