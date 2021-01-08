Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 164 заражённых за сутки. Шестеро умерли от ковида. За все время в нашем регионе выявлено 19 928 больных. В лидерах антирейтинга по новым
<a href="https://33live.ru/novosti/08-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-164-novyx-zarazhyonnyx-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области выявили 164 новых заражённых коронавирусом</a> - Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 164 заражённых за сутки. Шестеро умерли от ковида. За все время в нашем регионе выявлено 19 928 больных. В лидерах антирейтинга по новым
[url=https://33live.ru/novosti/08-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-164-novyx-zarazhyonnyx-koronavirusom.html]Во Владимирской области выявили 164 новых заражённых коронавирусом[/url] - Новые данные по коронавирусу. Во Владимирской области 164 заражённых за сутки. Шестеро умерли от ковида. За все время в нашем регионе выявлено 19 928 больных. В лидерах антирейтинга по новым