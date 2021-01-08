За минувший день специалисты проанализировали всего 187 тестов.

В лабораториях медучреждений, Роспотребнадзора и Приволжского медицинского университета за минувшие сутки проведено 187 исследований на коронавирус.В сравнении с данными на 6 и 7 января количество тестирований резко снизилось. Напомним, что за последние два дня специалисты проверили1607 и 2262 проб соответственно.При этом продолжает стабилизироваться ситуация с коечным фондом. По состоянию на 8 января, из 1905 развёрнутых коек свободны - 490, то есть -74 %.