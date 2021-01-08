На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
<a href="https://33live.ru/novosti/08-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-164-sluchaya-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено 164 случая коронавируса</a> - На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
[url=https://33live.ru/novosti/08-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-164-sluchaya-koronavirusa.html]Во Владимирской области за сутки выявлено 164 случая коронавируса[/url] - На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.