На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 января лабораторно подтверждено 164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа умерли 6 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 106 человек.