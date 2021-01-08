По федеральному проекту "Ёлка желаний" партийцы осуществляют самые заветные мечты ребят.

С Новым годом поздравляют ребят и активисты "Единой России". Они организовали акцию "Елка желаний".Ольга Хохлова, член Совета Федерации: «Дед Мороз попросил меня передать тебе подарок - "Лего". Вот сейчас девочки пришли по моей просьбе, и они передадут тебе этот подарок».Пофедеральному проекту "Ёлка желаний" партийцы осуществляют самые заветные мечты ребят. В акции участвуют дети в возрасте от 7 до 13 лет из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети с особенностями развития. В этот раз подарок вручил Александр Нефёдов, депутат областного Законодательного Собрания от фракции "Единая Россия". Он подарил Ярославу из Александрова щенка породы джек-рассел терьер. А Матвей из Владимира попросил у Деда Мороза новый конструктор "Лего". Желание мальчика исполнилось в новогоднюю ночь.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия": «Во Владимирской области продолжается реализация очень интересного и очень важного федерального проекта "Ёлка желаний". Каждый может стать добрым волшебником. Дети верят в чудо, они нуждаются в тепле, заботе, внимании и, конечно, для нас очень важно такую поддержку таким семьям оказать”.