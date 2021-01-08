Больше всего заболевших в областном центре.

За сутки в Костромской области коронавирусная инфекция диагностирована у 103 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Более всего заболевших в Костроме - 29 человек. 20 новых случаев зарегистрировано в Буе, 10 – в Шарье, по семь – в Антропово и Галичском районе, пять - в Мантурово, четыре – в Волгореченске, по три случая - в Макарьеве и Пыщуге, по два – в Костромском, Межевском, Солигаличском, Сусанинском, Островском и Судиславском районах. По одному случаю заболевания диагностировано в Красном-на-Волге и Парфеньевском районе. Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у одного жителя другого региона.Скончался за сутки один пациент.С начала эпидемиологического периода в Костромской области коронавирусной инфекцией заболели 15636 человек.