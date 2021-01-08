Отношения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко складываются непросто, считает украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, президенты России и Белоруссии испытывают друг к другу далеко не братские чувства.

Отношения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко складываются непросто, считает украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, президенты России и Белоруссии испытывают друг к другу далеко не братские чувства.Лукашенко в 2020 году изо всех сил пытался удержать власть в своих руках, но сохранить президентское кресло у него не получится, считает Гордон. Причиной журналист назвал плохие отношения белорусского лидера с российским коллегой.В Кремле помогают Лукашенко удержать власть, но симпатий к нему не питают, заявил Гордон. "Путин его ненавидит. И Лукашенко ненавидит Путина", – считает украинский журналист.По его мнению, Россия ищет замену белорусскому президенту. В Кремле понимают, что Лукашенко не сможет сохранить президентский пост, когда его ненавидит весь народ, сказал Гордон в эфире своего видеоблога.К уменьшению протестной активности в Белоруссии журналист отнесся с пониманием. Но если бы Лукашенко был на Украине, то против него протестовали бы до конца, заключил Гордон.Напомним, что Путин и Лукашенко несколько раз говорили по телефону в разгар политического кризиса в Белоруссии. Москва подготовила для Минска резерв из сотрудников силовых структур.Лукашенко назвал Путина своим другомКакой все-таки скользкий, усатый картофельный барон. Как россиян задерживать и жаловаться на цены на газ так первый, а как прищемило протестами, так сразу Путин друг и Россия лучшая страна в мире.— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks)В середине сентября президенты встретились в Сочи. Путин и Лукашенко обсудили политическую реформу в Белоруссии. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.