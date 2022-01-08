Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ночь с 6 на 7 января на территории 90 населенных...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ночь с 6 на 7 января на территории 90 населенных пунктов Владимирской области обеспечен правопорядок при проведении 139 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова. В праздновании приняли участие более 11 тысяч жителей и гостей Владимирской области.В обеспечении охраны общественного порядка задействовались 383 сотрудника органов внутренних дел и 101 единица служебного автотранспорта.В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области также сообщают, Рождественские богослужения в 33 регионе прошли без происшествий.ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области