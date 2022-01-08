В ночь с 6 на 7 января город убирали 40 единиц техники муниципального «Центра управления городскими...

В ночь с 6 на 7 января город убирали 40 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». 7 января к этим работам привлекали 52 единицы техники и 53 рабочих ручной уборки.Напомним, в управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.