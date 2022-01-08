Фигуранты демонтировали дверь с чужого гаража и сдали её в пункт приема металла.

В августе прошлого года в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о хищении металлической двери с гаража. Ущерб, причиненный владельцу имущества, составил около 25 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили похищенное в одном из пунктов приема металла, расположенного на территории районного центра. В дальнейшем были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 24 и 27-летний местные жители.Фигуранты пояснили, что демонтировали дверь с помощью арматуры, погрузили её на автомобиль и сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги обвиняемые потратили на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.