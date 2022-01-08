На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:44 - во Владимире;26 - в Муромском районе;24 - в Ковровском районе;13 - в Кольчугинском районе;6 - в Юрьево-Польском и Гусь-Хрустальном районах;5 - в Меленковском и в Камешковском районах;4 - в Александровском районе;3 - в Киржачском районе;2 - в Суздальском районе;1 - в Собинском и Вязниковском районах, а также в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 816 случаев заболевания