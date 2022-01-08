На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией:
44 - во Владимире;
26 - в Муромском районе;
24 - в Ковровском районе;
13 - в Кольчугинском районе;
6 - в Юрьево-Польском и Гусь-Хрустальном районах;
5 - в Меленковском и в Камешковском районах;
4 - в Александровском районе;
3 - в Киржачском районе;
2 - в Суздальском районе;
1 - в Собинском и Вязниковском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 816 случаев заболевания