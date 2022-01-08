Вчера вечером на территории аэропорта Семязино произошёл пожар. Загорелась кровля 1-этажного...

Вчера вечером на территории аэропорта Семязино произошёл пожар. Загорелась кровля 1-этажного офисно-складского помещения.На момент прибытия пожарных, крыша здания уже была охвачена огнём.Пожарные ликвидировали горение на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области