7 января (25 декабря по старому стилю) отмечается 210 лет со Дня победы над Наполеоном Бонапартом....

7 января (25 декабря по старому стилю) отмечается 210 лет со Дня победы над Наполеоном Бонапартом.Силы Владимирской губернии приняли активное участие в обороне страны. В августе 1812 года в губернии было сформировано 6 пеших полков численностью в 15 тысяч человек. Командовал ополчением генерал-лейтенант, князь Борис Голицын. Создавалось ополчение в Покровском уезде, откуда и выступило на позиции. Перед ополченцами была поставлена задача - охранять Владимирскую дорогу. Владимирская губерния располагала большими продовольственными запасами. Владимирские ополченцы остановились в районе Богородска и Покровска. В Богородск владимирцы вступили в октябре. А после изгнания французов из Москвы несли в городе гарнизонную службу. В разорённой столице ополченцы помогали наводить порядок.Ключевой битвой войны стало Бородинское сражение. Главным итогом сражения стало физическое и моральное истощение сил неприятеля - французских войск под руководством Наполеона. По мнению историографов, наполеоновские войска потеряли маневренность и способность побеждать. Один из героев Бородина - князь, генерал от инфантерии Пётр Иванович Багратион закончил свои дни во Владимирской губернии.В этом сражении Багратион получил тяжелейшее ранение, которое оказалось смертельным. Пётр Иванович скончался в селе Сима, в родовом имении князя Бориса Голицына 14 сентября 1812 года. Там и был похоронен. В 1939 году прах Петра Багратиона торжественно перенесли из Симы на Бородинское поле.В этом году усадьба князей Голицыных станет одним из центров торжеств по случаю 210-летия со Дня победы над Наполеоном. Реставрировать историческое здание начали в 2019-м. На эти цели направили свыше 42 миллионов рублей.