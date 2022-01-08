Полёт над снегами, «ходи и бойся» из Гусь-Хрустального, ироничная видеооткрытка от художника...

Полёт над снегами, «ходи и бойся» из Гусь-Хрустального, ироничная видеооткрытка от художника Любарова и олени из упряжки Деда Мороза. Чем запомнится первая неделя нового 2022-ого? Давайте вместе пролистаем ленты соцсетей прямо сейчас.Зимние каникулы - повод встать на коньки всей семьей. Видео с катка на вязниковском стадионе.Или достать санки. Вот семейный отдых. Ширина гора в Коврове. Или встать на лыжи. Это лыжный туризм. Пример юных лыжников из группы «Вязники наш город». Нагрузка на мышцы, плавное скольжение и… красота зимней природы! Так что и 10 километров- не предел. Тему «январского движа» поддерживает вязниковский мотокросс. Вот кадры аэросъемки. Снежные виражи не иначе. А вот вязниковец Игорь Федотов запечатлел и тренировку по зимнему мотокроссу. В новый год спортсмены врываются на скорости!А вот жители Лаврово Судогодского района, прежде всего дети и рады бы встать на коньки, но, говорят, кататься негде. Корт в Лаврово необходимо залить и почистить. Хотя , если вспомнить недавний пример активистов группы «Люди в Мюде», иногда все решить может народная инициатива.Подслушано в Гусе продолжает составлять «рейтинг сугробов». Вот, к примеру, тротуар на Ломоносова. С детьми не проехать ни на санках, ни на коляске. Это фото «Ходи и бойся». Улица Старых Большевиков. Не сосульки, а практически - сосули. Вспомним, питерский неологизм. А это просьба о помощи – Микрорайон, 21. По словам людей, на доме провисла газовая труба. А над местом прогиба- огромная сосулька. Можем взлететь, пишут пользователи в паблике «Подслушано в Гусе».АлексАвтоЛайф традиционно о дорожной теме. Зимняя дорога требует предельной собранности за рулём. Вот опасные манёвры техники.Подслушано Ковров - тоже о постпраздничном. Вы тоже первого января пошли в магазин в пижаме?"Подслушано Суздаль» предлагает полюбоваться на древний город с высоты. Вид на Торговые ряды. Картину дополнят салюты. Местные фейерверки в лентах тут и там. Эти из Вязников и Мурома.Это королева бензоколонки из «Вязники наш город».И необычное ночное видео из «Подслушано Судогда». Автомобилист увидел на дороге нескольких оленят. Говорят, из упряжки деда Мороза.Ковровское сообщество вспоминает популярные кадры с псом акита-ину. И желает , чтобы и вас в этом году так встречали. Инстаграм- пользователи пересматривают и это заряжающее дэнс-видео на пешеходном переходе…А в финале обзора- вот такая многодетная снежная баба и необычное видеопоздравление от художника Владимира Любарова из Юрьев-Польского района. Пусть в новом году всё сбывается!!!Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру "вестийного" WhatsApp! Будьте с нами в эфире, и в сети. Всего самого доброго! До встречи!