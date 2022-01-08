Власти Владимирской области и областное Бюро судмедэкспертизы с сообщили о кончине одного из старейших судебно-медицинских экспертов региона Марка Айзиковича Фурмана. Он ушел из жизни 5

Власти Владимирской области и областное Бюро судмедэкспертизы с сообщили о кончине одного из старейших судебно-медицинских экспертов региона Марка Айзиковича Фурмана. Он ушел из жизни 5 января 2022 года на 86-ом году. Марк Фурман – залуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, писатель, журналист. Марк Фурман родился 9 июня 1936года в городе Кишинёве. В 1964 году окончил