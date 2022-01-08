Попадает наркоман на небо. Поле конопли, наркоман жадно начинает её косить. Подходит мужичок и говорит, что есть рядом поле с уже скошенной коноплёй. Наркоман бежит туда и начинает её сушить. Подходит мужичок и говорит, что рядом поле с уже сухой коноплёй. Наркоман туда и начинает делать косяк. Подходит мужичок и говорит, что рядом есть коробка уже с готовыми косяками. Наркоман берёт косяк и понимает, что нет спичек. Он обращается к мужичку, а тот говорит:
-Были бы спички, был бы рай!
еще анекдот!