Трагедия произошла в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Около 3-х часов дня 8 января вспыхнул частный жилой дом. Его хозяин погиб. К приезду подразделений наблюдалось открытое горение

Трагедия произошла в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Около 3-х часов дня 8 января вспыхнул частный жилой дом. Его хозяин погиб. К приезду подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров. На пепелище обнаружен погибший мужчина 1962 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники,