Злоумышленниками оказались 24 и 27-летний местные жители.

В Гусь-Хрустальном полиция поймала двух подельников, которые сняли с гаража металлическую дверь и сдали её в чермет. Подробностями уголовного дела поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В августе прошлого года в МВД поступило заявление о краже. Ущерб оценили в 25 тысяч рублей.Похищенное имущество оперативники нашли в пункте приёма металлолома. Злоумышленниками оказались 24 и 27-летний местные жители.«Сообщники демонтировали дверь с помощью арматуры, погрузили её на машину и сдали. Вырученные деньги обвиняемые потратили на личные нужды», - уточнили в ведомстве.Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения.