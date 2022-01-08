7 января в 13.30 поступило сообщение об отключении энергоснабжения в деревнях Лазаревка, Крюково, Борисово, Ягодино и Ново-Покровское Гусь-Хрустального района. В этих населенных пунктах

7 января в 13.30 поступило сообщение об отключении энергоснабжения в деревнях Лазаревка, Крюково, Борисово, Ягодино и Ново-Покровское Гусь-Хрустального района. В этих населенных пунктах проживает 51 человек. Причиной перебоев стали упавшие на провода деревья. К оперативным работам было привлечено 2 бригады. К 18.00 энергоснабжение было восстановлено. На утро 8 января отключений не зафиксировано. За минувшие сутки