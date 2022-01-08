Трагедия в Камешково произошла в ночь на 8 января. В 2.10 в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 1 Мая. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Трагедия в Камешково произошла в ночь на 8 января. В 2.10 в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 1 Мая. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сообщение о пожаре поступило поздно, говорят в тревожном ведомстве. К приезду подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС тут же приступили к разведке