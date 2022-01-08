Сгорел частный дом с баней и пристройкой.

В городе Камешково в ночь на 8 января в частном доме по улице 1 Мая возник пожар.Как уточняет ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о возникновении огня поступило слишком поздно. В результате, когда пожарные прибыли на место дом, баня и хозяйственная пристройка вовсю горели. Огнем было хвачено почти 200 квадратных метров строений.Разбирая сгоревшие конструкции дома, спасатели обнаружили тела двоих погибших. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют дознаватели.Всего на место выезжали 20 пожарных и семь машин спецтехники.