За пять месяцев прошлого года молодой человек умудрился угнать шесть автомобилей, сообщают...

За пять месяцев прошлого года молодой человек умудрился угнать шесть автомобилей, сообщают ковровские 33Live.Ru Специализировался он на ВАЗах. Всё началось с похищения не запертой Лады-пятнашки со стоянки в военном городке. Злоумышленник отправился на ней домой- в одну из деревень Ковровского района.В другую ночь он украл старую девятку с улицы Димитрова, но в дороге у авто отказал двигатель и молодому человеку пришлось бросить машину на дороге. Задержали серийного автовора во время очередной поездки на чужой машине. Общий ущерб от его действий оценивается в сто шестьдесят тысяч рублей.