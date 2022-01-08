Авария произошла накануне на улице Белинского в Коврове около 16:50. Водитель автомобиля «Лада...

Авария произошла накануне на улице Белинского в Коврове около 16:50. Водитель автомобиля «Лада Приора» 1987 года рождения выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, где в тот момент дорогу переходил подросток 2007 года рождения.После этого автомобилист выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота» под управлением 41-летней автоледи.В результате аварии ребенок с травмой ноги госпитализирован, а женщина, которая была за рулём иномарки, направлена на амбулаторное лечение.По словам очевидцев, мужчина за рулём отечественного авто ехал с высокой скоростью, не обращая внимания на дорожные знаки. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения виновник аварии отказался.ФОТО: телеграм-канал Подслушано Ковров