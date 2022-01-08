Виновник аварии отказался от медосвидетельствования.

Вечером 7 января в Коврове на улице Белинского произошло ДТП. В результате аварии пострадал 14-летний подросток и водитель машины.Как рассказали местные спасатели и пресс-служба УГИБДД по Владимирской области, находящийся за рулём «Приоры» 34-летний мужчина выехал на встречку и на красный сигнал светофора проехал перекрёсток, на котором сбил пешехода и врезался в «Тойоту» под управлением 40-летнего владельца. Один из автомобилей задымился.Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в транспортных средствах нет заблокированных людей, а попавший под колёса подросток уже находился в машине скорой помощи.«Участники ДТП оперативно отключили аккумуляторы на столкнувшихся авто», - добавил спасатель Михаил Быков.Обоим пострадавшим была оказана необходимая помощь. Виновник аварии отказался от медосвидетельствования.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.