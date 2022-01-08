В течении всего года МКУ «УГОЧС г. Коврова» будет бесплатно устанавливать пожарные извещатели в...

В течении всего года МКУ «УГОЧС г. Коврова» будет бесплатно устанавливать пожарные извещатели в квартирах граждан, состоящих на учете в социальной службе. На улице Киркижа уже началась установка в квартирах из группы риска.Автономный пожарный извещатель — маленькая пластиковая коробочка на потолке, способная спасти от пожара. Достаточно небольшому количеству дыма попасть в извещатель, и он начнет издавать громкий пронзительный писк.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области