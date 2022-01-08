Сегодня днём недалеко от деревни Адино Меленковского района произошло ДТП, в результате которого...

Сегодня днём недалеко от деревни Адино Меленковского района произошло ДТП, в результате которого легковушка вылетела в кювет. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшей. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области.