Не справился с управлением и перевернулся. ДТП с пострадавшим произошло в районе обеда 8 января у деревни Адино Меленковского района. На место выехали подразделения МЧС, скорая медицинская

Не справился с управлением и перевернулся. ДТП с пострадавшим произошло в районе обеда 8 января у деревни Адино Меленковского района. На место выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и дорожная полиция. Водитель не справился с управлением на зимней дороге и совершил съезд в кювет. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. \сообщает МЧС области.