В прокуратуре Владимирской области пройдет «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному...

В прокуратуре Владимирской области пройдет «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному мошенничеству.По телефону 8 (4922) 32-50-83 можно будет получить информацию о том, как распознать телефонного мошенника и что делать, если вы уже столкнулись с фактом мошенничества.Кроме того, граждане могут получить разъяснении о порядке обжалования действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел по фактам дистанционных хищений денежных средств, а также сообщить информацию о совершенных или готовящихся преступлениях в данной сфере."Горячая линия" начнёт работать 11 января с 9 до 18 часов.ФОТО: https://www.pexels.com/ru