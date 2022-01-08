Специально для ребят была подготовлена праздничная программа с участием полицейских-кинологов.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из регионального УМВД и представителями общественного совета посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних во Владимире.Специально для ребят была подготовлена праздничная программа. Роли Деда Мороза и Снегурочки исполнили сотрудники ОУУП и ПДН городского Управления.Мальчишки и девчонки с радостью играли в игры, танцевали и водили хоровод вокруг ели.Настоящим новогодним сюрпризом для ребят стало появление полицейских-кинологов. Ребята с восторгом наблюдали за демонстрацией элементов дрессуры служебных собак, а после смогли погладить четвероногих напарников под контролем полицейских.В завершение, по традиции, юные участники праздника прочли стихи Полицейскому Деду Морозу, получили подарки, а также вручили гостям свои новогодние презенты – поделки и открытки, сделанные своими руками.Воспитанники и педагоги Центра поблагодарили сотрудников полиции за подаренное праздничное настроение.