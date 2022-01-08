В Судогде прошел третий день всероссийского турнира Золотая шайба. И для хозяев, команды...

В Судогде прошел третий день всероссийского турнира "Золотая шайба". И для хозяев, команды "Судогодец" он оказался неудачным.Юные хоккеисты из тридцать третьего региона уступили своим сверстникам из подмосковной Черноголовки - команде Импульс. По ходу встречи судогодцы проигрывали три ноль, но сумели собраться и отквитать две шайбы. Но концовка игры все же осталась за гостями- "Импульс" поразил ворота хозяев еще раз. Итоговый счет 2-4. Судогодцы заняли третье место в группе.Напомним, турнир посвящённый памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина уже двадцать первый по счету. Финальные игры пройдут в это воскресенье.