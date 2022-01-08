В ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек и 5 единиц спецтехники.

Во Владимирской области спасатели деблокировали девушку из перевернувшейся машины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Авария произошла в 12-50 в Меленковском районе у деревни Адино. На место выехали подразделения МЧС, скорая помощь и ГИБДД.«Водитель не справился с управлением на зимней дороге. Автомобиль съехал в кювет. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшей», - уточнили в ведомстве.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек и 5 единиц спецтехники.