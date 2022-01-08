Аварии оперативно устранили. Сейчас все квартиры тёплые и сухие.
Во Владимире в очередной раз перенесли срок сдачи новостройки в ЖК «Дуброва парк». Пуск газа в 17-этажку закончился потопом.
Напомним, что Однако обманутые дольщики говорят, что после серии прорывов на коммуникациях у строительной инспекции возникло ещё больше претензий к объекту.
Как уточнили в департаменте архитектуры и строительства, за исключением четырёх стояков все остальные запущены без проблем. На сетях были выявлены локальные протечки, сорвало один кран маевского, но все аварии были оперативно устранены.
«Сейчас все квартиры тёплые и сухие. Замечаний нет», - заверили владимирцев в ведомстве.
Следующая встреча жильцов и представителей стройфирмы намечена на 14 января.
Почти два года 140 семей ждут ключей от своих квартир. Сроки переносили уже четыре раза. Достроить дом намеревались ещё летом 2020 года, но процесс затянулся.