Аварии оперативно устранили. Сейчас все квартиры тёплые и сухие.

Во Владимире в очередной раз перенесли срок сдачи новостройки в ЖК «Дуброва парк». Пуск газа в 17-этажку закончился потопом.Напомним, что Однако обманутые дольщики говорят, что после серии прорывов на коммуникациях у строительной инспекции возникло ещё больше претензий к объекту.Как уточнили в департаменте архитектуры и строительства, за исключением четырёх стояков все остальные запущены без проблем. На сетях были выявлены локальные протечки, сорвало один кран маевского, но все аварии были оперативно устранены.«Сейчас все квартиры тёплые и сухие. Замечаний нет», - заверили владимирцев в ведомстве.Следующая встреча жильцов и представителей стройфирмы намечена на 14 января.Почти два года 140 семей ждут ключей от своих квартир. Сроки переносили уже четыре раза. Достроить дом намеревались ещё летом 2020 года, но процесс затянулся.