Трагедия произошла сегодня ночью в Камешкове на улице 1 Мая. О пожаре в частном жилом доме сообщили...

Трагедия произошла сегодня ночью в Камешкове на улице 1 Мая. О пожаре в частном жилом доме сообщили поздно, поэтому на момент прибытия подразделений дом горел уже по всей площади. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар на площади 192 кв. м. В результате сгорел дом с пристроенной баней и хозяйственная постройка.При разборе конструкций дома были обнаружены 2 погибших человека. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области