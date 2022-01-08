К 18.00 7 января энергоснабжение потребителей восстановили.

Пять деревень Гусь-Хрустального района 7 января остались без света. Из-за упавших на ЛЭП деревьев электричество отключилось в Лазаревке, Крюково, Борисово, Ягодино и Ново-Покровском, где живёт 51 человек.К 18.00 7 января энергоснабжение потребителей восстановили. На утро 8 января перебоев не было.По информации администрации Владимирской области, за 7 января в регионе расчищено 4 га просек.«Все мероприятия находятся на контроле «Владимирэнерго» и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.