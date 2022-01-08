С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 816 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 января выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 44 человек. Ещё 26 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 24 - в Ковровском, 13 - в Кольчугинском районах. По 6 инфицированных прибавилось в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном, по 5 - в Меленковском и Камешковском, 4 - в Александровском, 3 - в Киржачском, 2 - в Суздальском, по 1 - в Собинском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 82 816 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 463 случая во Владимире, 9259 - в Гусь-Хрустальном районе, 9236 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.