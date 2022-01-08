Полный бак электричества. Во Владимирской области появятся специальные зарядки для...

Полный бак электричества. Во Владимирской области появятся специальные зарядки для электротранспорта. Правительство России утвердило список 20 регионов, в которых стартует пилотный проект по строительству инфраструктуры для электромобилей и электробусов.Его планируют завершить до 2024-ого года. Первыми станут Краснодарский край, Крым, Татарстан, Московская область, Сахалин. Там зарядные станции появятся уже в этом году. А вот Владимирская область в перечне регионов , где "электрозаправки" оборудуют в 23-ем. Также в списке- Воронежская, Липецкая, Тульская области, Чувашия, Москва, Санкт-Петербург. По прогнозам через 8 лет в стране на долю электрокаров должно приходиться 10 процентов в общем объёме производства. К этому времени в России должно быть построено не менее 72 тысяч зарядных станций.К слову, этим летом во Владимире на улице Батурина уже появилась первая зарядка для "Теслы". Ее установили участники автопробега Санкт-Петербург- Владивосток.