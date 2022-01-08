По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни умерли 3 человека. Всего за...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни умерли 3 человека. Всего за время пандемии коронавирус унёс жизни 2959 жителей Владимирской области.534 человека за сутки пошли на поправку. Число заразившихся сегодня - 141.ФОТО:https://www.pexels.com/ru