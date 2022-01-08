По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни умерли 3 человека. Всего за...
<a href="https://33live.ru/novosti/08-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-ot-koronavirusa-skonchalis-3-cheloveka.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались 3 человека</a> - По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни умерли 3 человека. Всего за...
[url=https://33live.ru/novosti/08-01-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-ot-koronavirusa-skonchalis-3-cheloveka.html]Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались 3 человека[/url] - По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни умерли 3 человека. Всего за...