7 января в 13.30 поступило сообщение об отключении энергоснабжения в деревнях Лазаревка, Крюково,...

7 января в 13.30 поступило сообщение об отключении энергоснабжения в деревнях Лазаревка, Крюково, Борисово, Ягодино и Ново-Покровское Гусь-Хрустального района, в которых проживает 51 человек. Причиной перебоев стали упавшие на провода деревья. К оперативнымработам было привлечено 2 бригады, и уже к 18 энергоснабжение было восстановлено. На утро 8 января отключений не зафиксировано.По информации департамента ЖХК Владимирской области, также за минувшие сутки, по состоянию на 16:00 7 января в регионе расчищено 4 гектара просек линий электропередачи.