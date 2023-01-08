8 января в деревне Машково Александровского района загорелся частный жилой дом. Звонок в службу МЧС...

8 января в деревне Машково Александровского района загорелся частный жилой дом. Звонок в службу МЧС поступил в 2 часа ночи.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия подразделений к месту наблюдалось открытое горение кровли 2-го этажа. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 64 кв. м. Пострадала кровля, конструкция и имущество.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области