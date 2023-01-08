Две серьёзные аварии произошли 7 января на трассе М-7 во Владимирской области, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Коврову и Ковровскому району. В ДТП пострадали несколько человек.

Две серьёзные аварии произошли 7 января на трассе М-7 во Владимирской области, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Коврову и Ковровскому району. В ДТП пострадали несколько человек.В 10:40 утра на 245-м километре столкнулись «Киа Рио» и «Субару». Предположительным виновником ДТП стал 36-летний водитель «Киа», выбравший неправильную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля. В результате аварии пассажир «Киа» получил рваную рану головы.Аналогичное ДТП произошло около 14:00 на 267-м километре. Безопасную дистанцию не выбрал 23-летний водитель «Тойоты Камри», врезавшийся в «Пежо». Травмы получили пассажиры «Пежо».