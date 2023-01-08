Эксперты советуют быть владимирцам начеку в период Ретроградного Меркурия до 18...
Эксперты советуют быть владимирцам начеку в период "Ретроградного Меркурия" до 18 января.
"Ретроградный Меркурий", или когда все идет наперекосяк...
29 декабря Меркурий вступил в ретроградную фазу в Козероге. В это время в фокусе внимания окажутся карьера, цели, крупные компании и финансы. Эксперты советуют быть начеку в период до 18 января.
Что рекомендуется делать:
почаще бывать в кругу близких;
уделять время любимым приятным занятиям и спорту;
возобновлять отношения с людьми;
следить за чистотой и порядком в доме, выбросить старый хлам и мусор;
строить планы, записывать внезапно возникшие идеи, заниматься саморазвитием;
помнить, что Меркурий ценит ответственность и пунктуальность.
Чего не стоит делать:
оставлять не завершенными любые дела;
договариваться о новом сотрудничестве или устраиваться на новую работу;
заключать деловые сделки и договоры в сфере недвижимости;
регистрировать брак;
делать крупные покупки и одалживать личные средства.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos