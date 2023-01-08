Вот так морозный рассвет встречает Ирина Володина. Со своими новыми друзьями желтопузиками -...

Вот так морозный рассвет встречает Ирина Володина. Со своими новыми друзьями желтопузиками - синичками как называет их фотоблогер. Этой зимой Ирине удалось настолько сдружиться с пернатыми, что они берут корм прямо из рук.Ирина Володина, фотоблогер:- Слетаются на завтрак. Осмелели. Выбирают семечки покрупнее Заслужила доверия.Пташки сопровождают Ирину даже во время прогулки с собакой Джессикой. Летят по пути. У Ирины в одной ладони - семечки, в другой - фотокамера. Снимки получаются "улетные". С синичками - говорит блогер - полное доверие. Они охотно позируют, садятся прямо на объектив, любопытствуют.Покормить синиц с руки легче холодной зимой, когда им особенно тяжело найти еду. В трескучие морозы погибают 9 из десяти птиц - рассказывает Валентина Титова. И в целом статистика печальна - переживают суровые морозы всего лишь 20 процентов птиц. Поэтому пернатые так нуждаются в нашей защите.- Где корм то достать, если люди не кормятПодкормка жизненно важна для пернатых , а для человека может стать и настоящим семейным досугом. Материалом для кормушки могут служить любые бытовые подручные средства. Их используют и сотрудники Патриаршего сада.Валентина Титова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Из пластиковых емкостей, из под сока и молока.Некоторые умельцы создают изысканные вариации. Идей и советов- множество и в сети. Важно, чтобы у поделки не было острых краев, так птицы не поранятся, хорошо, если у кормушки будут бортики- пернатых не унесет ветром. Большой плюс- устойчивость изделия , а также защита от влаги и снега. И конечно, до кормушки не должны добраться грызуны и кошки, а сама птичка должна свободно проникать внутрь и не бояться закрытого пространства.Валентина Титова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Как эта не правильная, здесь синичка в одно отверстие залетает, а второго нет, чтобы спастись от хищной птицы.Маленькая птичка не осмелится подлететь за кормом, если место занято "монстром". А так как им сложнее выжить, чем крупным птицам, продолжает Валентина Титова, надо исключить доступ к корму галок и голубей.Валентина Титова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Должно быть расстояние от дна до крыши10-15 см, чтобы не залетали ни голуби, или вороны, чтобы не склёвывали у бедных синичек и воробушек корм для них. Вороны всегда найдут себе корм голубей бабушки подкармливают эти птицы будут сыты, живы, галки тоже.Но в сильные холода нужно кормить любых птиц. Обмен веществ у них настолько интенсивный , что день голодовки может оказаться смертельным. Поэтому птички даже идут на хитрость.Валентина Титова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Смотрите, это у же более правильная кормушка. Здесь уже ворона не проникнет. Но вороны берут палочку и этой палкой начинают выкидывать самые сыты, а синичка погибает. Ей надо 2 грамма жира или она погибает в ту же ночь.Для птиц предпочтительны растительные корма- семечки и орехи. Всё должно быть несоленым! В последнее время популярны вот такие сетчатые висячие кормушки. Ячейки в 6 мм удерживают корм и птичкам- акробатам удобно его дегустировать. Синичка ловко пробивает орешки и семечки клювом. Фаворит- грецкий орех. А вот крупы не так любимы синицами, лишь для разнообразия рациона.Валентина Титова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Семена пшена синицы клюют когда голодно, но для них это вредно.Тем не менее пшено и ячмень по исследованиям орнитологов - в предпочтении у воробьев. А вот от сала- свежего, не копченого- любимого лакомства не откажутся ни синички, ни снегири. Источник необходимых жирных кислот.Валентина Титова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Привязывать крепко плотно, крест-накрест, и тогда вороны его не унесут и достанется синичкам."Птичьи общепиты" зимой нужно поддерживать постоянно. Птички быстро привыкают , что их в определенном месте ждет еда. И надеются на нее в голодную пору. Может быть и с вашей протянутой ладошки синички с удовольствием возьмут гостинец. И станет понятен смысл старинного выражения "кормить птиц с руки".Татьяна Воронцова. Семен Карпов "Вести Владимир".